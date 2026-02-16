Οργή στη Φλωρεντία για πολυτελές κτίριο που «ξεφύτρωσε» ανάμεσα στα παραδοσιακά: «Τερατούργημα!» (vid)

Η αστυνομία της Φλωρεντίας διεξάγει έρευνα για την ανέγερση του πολυτελούς συγκροτήματος «Black Cube», το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της πόλης.

Έξαλλοι είναι οι κάτοικοι της Φλωρεντίας με το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που ξεφύτρωσε ανάμεσα σε παραδοσιακά σπίτια και το χαρακτηρίζουν «τέρας».

Οι αρχές εξετάζουν πιθανές παρατυπίες στις διαδικασίες αδειοδότησης και χωροταξικού σχεδιασμού του κτιρίου, που επίσημα ονομάζεται «Teatro Luxury Apartments». Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται 12 άτομα, ανάμεσά τους αρχιτέκτονες και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς η σκούρα μεταλλική πρόσοψη του κτιρίου θεωρείται ξένο σώμα δίπλα στα ιστορικά κίτρινα και πορτοκαλί κτίσματα της Τοσκάνης.

Κραυγή απόγνωσης από τους κατοίκους και αίτημα για κατεδάφιση

Οι κάτοικοι είναι εξοργισμένοι, με το 72,8% να τάσσεται υπέρ της κατεδάφισης σε πρόσφατη δημοσκόπηση. Ο Eike Schmidt, δημοτικός σύμβουλος και πρώην επικεφαλής της Πινακοθήκης Ουφίτσι, χαρακτήρισε το κτίριο «εντελώς άσχημο και εκτός πλαισίου», προειδοποιώντας ότι θα προσφύγει στην UNESCO. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη να ασκηθεί πίεση ώστε να αλλάξουν τα υλικά κατασκευής και να μειωθεί το ύψος του οικοδομικού τετραγώνου.

Το συγκρότημα, που περιλαμβάνει σπα, γυμναστήριο και εστιατόριο, χτίστηκε στη θέση του παλαιού Δημοτικού Θεάτρου. Το οικόπεδο πουλήθηκε το 2013 επί δημαρχίας Ματέο Ρέντσι και πέρασε από διάφορους επενδυτικούς κολοσσούς, όπως η Hines, η οποία επιμένει ότι το έργο έχει όλες τις απαραίτητες άδειες.

Ωστόσο, οι κάτοικοι αποκαλούν το κτίριο «Το Τέρας της Corso Italia», θεωρώντας το πρόκληση για μια πόλη όπου οι κανονισμοί είναι τόσο αυστηροί που ακόμα και το χρώμα στα παραθυρόφυλλα ελέγχεται εξονυχιστικά.

Αντιδράσεις από την αριστοκρατία και τους πολίτες

Στο πλευρό των κατοίκων τάχθηκαν 16 αριστοκρατικές οικογένειες της πόλης, οι οποίες με επιστολή τους ζητούν να σταματήσει η «βία κατά της πόλης». Ανάμεσά τους και η πριγκίπισσα Κλοντ Μαρί Ανιές Κατρίν ντ' Ορλεάν, η οποία χαρακτήρισε το έργο «τερατούργημα».

Παράλληλα, οι ντόπιοι καταγγέλλουν ότι οι πολυτελείς αυτές αναπτύξεις «προφανώς δεν είναι για τους κάτοικους της Φλωρεντίας», αναγκάζοντας τους μόνιμους κατοίκους να εγκαταλείψουν το ιστορικό κέντρο λόγω κόστους.

