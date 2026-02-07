Νέα μελέτη καταδεικνύει τις παρενέργειες των ηλεκτρονικών τσιγάρων

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι το άτμισμα δεν έχει τελικά τόσο μεγάλες διαφορές με το κάπνισμα.

Μια μελέτη που αναλύει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατμίσματος δείχνει ότι δεν διαφέρει και τόσο από το κάπνισμα. Ερευνητές από το Ινστιτούτο Αθλητισμού του Manchester Metropolitan University συνέκριναν την καρδιαγγειακή υγεία 20 ατμιστών, 20 καπνιστών και 20 ατόμων που δεν κάνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο.

«Για να διασφαλιστεί ότι αξιολογούνται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατμίσματος και του καπνίσματος, όλοι οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε κατάσταση νηστείας, χωρίς να έχουν καταναλώσει τροφή, καφεΐνη, τσιγάρα ή vapes την ίδια ημέρα», ανέφερε το MMU το 2023.

Ανησυχητικά τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα, τα οποία θα δημοσιευτούν πλήρως τον Ιούλιο, δείχνουν ότι «οι κίνδυνοι για κάποιον που συνεχίζει να ατμίζει δεν διαφέρουν από εκείνους των καπνιστών» και ότι οι μακροχρόνιοι χρήστες διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, καρδιοπάθειας και ανεπάρκειας οργάνων.

«Στην αρχή (της μελέτης), κι εγώ πίστευα ότι το άτμισμα ήταν πιο ωφέλιμο από το κάπνισμα. Βλέπουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους να ατμίζουν σήμερα, επειδή νομίζουν ότι δεν είναι και τόσο κακό. Πολλοί θα σοκαριστούν όταν μάθουν την αλήθεια», δήλωσε στην The Mirror ο δρ Μαξίμ Μπουαντέν, επικεφαλής της μελέτης.

«Οι καπνιστές συνήθως βγαίνουν έξω για να καπνίσουν και μόλις τελειώσει ένα τσιγάρο, πρέπει να ανάψουν άλλο για να συνεχίσουν. Με τα vapes όμως απλώς συνεχίζεις και είναι πολύ πιο δύσκολο να ξέρεις πόσες ρουφηξιές έχεις κάνει. Είναι πολύ πιο εύκολο να ατμίζεις συνεχώς, γιατί μπορείς να το κάνεις σε χώρους όπου το κάπνισμα είναι λιγότερο αποδεκτό», πρόσθεσε.

Διαφέρει τελικά το άτμισμα από το κάπνισμα;

Παρότι η θέση του NHS (ότι το άτμισμα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τους καπνιστές που προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο) παραμένει ως επίσημη οδηγία, ο δρ Μπουαντέν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να αλλάξει την αντίληψη πως «το άτμισμα είναι ουσιαστικά λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα».

Η ομάδα των συμμετεχόντων, με μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη, αξιολογήθηκε ως προς τον τρόπο ζωής και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας πριν από την έναρξη της μελέτης, όπως είχε εξηγήσει προηγουμένως το MMU.

«Αυτό γίνεται ώστε τα αποτελέσματα να αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά το αν η υγεία επηρεάζεται από το άτμισμα και όχι τη φυσική κατάσταση του κάθε ατόμου, η οποία επίσης μπορεί να επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία», ανέφεραν.

Ο δρ Μπουαντέν σημείωσε ότι η περσινή απαγόρευση πώλησης και διάθεσης όλων των ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης αποτελεί «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Ο ειδικός στην καρδιακή αποκατάσταση δήλωσε: «Αυτά τα προϊόντα στοχεύουν κυρίως νεότερα άτομα, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τείνουν να χρησιμοποιούν επαναγεμιζόμενες συσκευές. Από άποψη υγείας, η απαγόρευση θα πρέπει να μειώσει την πρόσβαση των νεότερων, καθώς τα επαναγεμιζόμενα vapes είναι γενικά ακριβότερα και λιγότερο προσβάσιμα», τόνισε.

«Από περιβαλλοντική σκοπιά, βλέπουμε συχνά ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης και τις συσκευασίες τους πεταμένα στα πεζοδρόμια. Στο τέλος, η απαγόρευση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της ευρύτερης εκπαιδευτικής και πολιτισμικής αλλαγής που είναι απαραίτητη», συμπλήρωσε.

