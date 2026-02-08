Ύπνος με βρεγμένα μαλλιά: Τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η «αθώα» συνήθεια

Το να κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά, εκ πρώτης όψεως, δεν ακούγεται και πολύ επικίνδυνο, όμως αυτή η συνήθεια μπορεί να επηρεάσει σταδιακά την όψη και την υφή τους.

Ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά είναι μία πιο συχνή συνήθεια απ' όσο πιστεύει ο καθένας, είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε για λόγους περισσότερης άνεσης. Παρότι δεν θεωρείται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, μπορεί να επιβαρύνει την ποιότητα της τρίχας και την ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής με την πάροδο του χρόνου.

Η υγρασία που παραμένει για ώρες, σε συνδυασμό με την τριβή στο μαξιλάρι, δημιουργεί συνθήκες που κάνουν τα μαλλιά πιο ευάλωτα και δύσκολα στη διαχείριση το επόμενο πρωί.

Οι συνέπειες του να κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά

Περισσότερο φριζάρισμα το πρωί

Όταν η τρίχα παραμένει υγρή κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ίνες της «ανοίγουν» και χάνουν τη λεία μορφή τους. Το αποτέλεσμα είναι να φριζάρουν και η όψη τους να γίνει πιο άτακτη. Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο σε βαμβακερές μαξιλαροθήκες, όπου η τριβή και ο στατικός ηλεκτρισμός είναι μεγαλύτερα.

Κόμποι και σπάσιμο από την τριβή

Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ευαίσθητα επειδή η εξωτερική τους στοιβάδα δεν είναι κλειστή. Οι κινήσεις του ύπνου δημιουργούν κόμπους, που το πρωί χρειάζονται περισσότερη δύναμη για να λυθούν. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο σπασίματος και ψαλίδας, ειδικά σε λεπτά ή χημικά επεξεργασμένα μαλλιά.

Ενοχλήσεις στο τριχωτό της κεφαλής

Η παρατεταμένη υγρασία και η έλλειψη αερισμού μπορεί σε ορισμένους ανθρώπους να προκαλέσουν αίσθημα φαγούρας ή ήπιο ερεθισμό στο τριχωτό. Δεν πρόκειται απαραίτητα για λοίμωξη, αλλά μπορεί να διαταράξει τη φυσική ισορροπία του δέρματος και να δημιουργήσει δυσφορία.

Θαμπή όψη και κακή φόρμα

Όταν τα μαλλιά στεγνώνουν «τυχαία» κατά τη διάρκεια του ύπνου, χωρίς έλεγχο κατεύθυνσης, συχνά χάνουν τη φόρμα τους. Μπορεί να δείχνουν άτονα, χωρίς λάμψη και πιο δύσκολα στο styling.

Προκαλεί κρυολόγημα ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά;

Είναι διαδεδομένος μύθος ότι τα βρεγμένα μαλλιά τη νύχτα προκαλούν κρυολόγημα. Στην πραγματικότητα, τα κρυολογήματα προκαλούνται από ιούς και όχι από την υγρασία ή τη θερμοκρασία των μαλλιών. Μπορεί να νιώσεις κρύο ή ενόχληση, αλλά αυτό δεν αποτελεί άμεση αιτία λοίμωξης.

Πώς να μειώσεις τις αρνητικές επιπτώσεις

Αν συνηθίζεις να κοιμάσαι με νωπά μαλλιά, μερικά απλά μέτρα μπορούν να περιορίσουν τις φθορές:

Στέγνωσε τα μαλλιά κατά 80-90% πριν ξαπλώσεις

Μην τρίβεις έντονα με την πετσέτα, αντ' αυτού προτίμησε απαλές πιέσεις

Χρησιμοποίησε πιστολάκι σε ήπια ή κρύα ρύθμιση

Κάνε μια χαλαρή πλεξούδα για λιγότερους κόμπους

Άλλαζε συχνά μαξιλαροθήκη για να μη συσσωρεύεται υγρασία

Προτίμησε μαξιλαροθήκες από σατέν ή μετάξι για λιγότερη τριβή

Χτένισε απαλά τα μαλλιά πριν τον ύπνο

Απόφυγε πολύ σφιχτά πιασίματα σε βρεγμένα μαλλιά

