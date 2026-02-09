6 λόγοι που μπορεί να πεινάς περισσότερο σε μια δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη συχνά παρουσιάζεται ως το «κλειδί» για τον κορεσμό, όμως στην πράξη μια διατροφή υψηλή σε πρωτεΐνη μπορεί να συνοδεύεται από έντονη πείνα.

Η πρωτεΐνη έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικό status στον κόσμο της διατροφής. Τη συναντάμε παντού: σε δίαιτες απώλειας βάρους, σε προγράμματα fitness, σε snacks που υπόσχονται κορεσμό και ενέργεια, ακόμη και σε καφέδες ή γλυκά «εμπλουτισμένα» με έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης. Και όχι άδικα. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη μυϊκή μάζα, παίζει ρόλο-κλειδί στον μεταβολισμό και θεωρείται σύμμαχος στον έλεγχο της όρεξης.

Κι όμως, πολλές φορές συμβαίνει κάτι που μοιάζει αντιφατικό: ενώ ακολουθείτε μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, νιώθετε πιο πεινασμένοι από πριν. Η πείνα επιμένει, οι λιγούρες εμφανίζονται απρόσκλητες και το αίσθημα κορεσμού δεν κρατά όσο θα περιμένατε. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, αλλά και απογοήτευση, ειδικά όταν έχετε επενδύσει σε μια διατροφική προσέγγιση που θεωρείται «σίγουρη λύση».

