Πεινάς συνέχεια; Ίσως φταίει το βραδινό σου

Μάθετε γιατί νιώθετε συνέχεια πεινασμένοι ακόμα και μετά το φαγητό και πώς το τι τρώτε το βράδυ μπορεί να είναι η βασική αιτία.

Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι, παρά το ότι τρώνε κανονικά μέσα στην ημέρα, νιώθουν συνεχώς πεινασμένοι ή καταλήγουν να τσιμπολογούν ξανά και ξανά, ακόμα και λίγο μετά το φαγητό. Η αίσθηση αυτή δεν είναι απλώς θέμα θέλησης ή αυτοέλεγχου συχνά έχει να κάνει με τις επιλογές που κάνουμε το βράδυ.

Το τι τρώμε πριν κοιμηθούμε, πότε τρώμε και σε ποια ποσότητα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την όρεξη μας την επόμενη ημέρα και την ενέργεια που αισθανόμαστε.

Κατανοώντας τι φταίει και πώς να προσαρμόσουμε το βραδινό μας, μπορούμε να μειώσουμε την έντονη πείνα, να βελτιώσουμε τον ύπνο μας και να ελέγξουμε καλύτερα τις διατροφικές μας συνήθειες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr