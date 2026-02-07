Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική» (vid)

Η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή και μίλησε μεταξύ άλλων για την Μαρία Καρυστιανού.

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 βρέθηκε καλεσμένη το πρωί του Σαββάτου (7/2) η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία μεταξύ άλλων ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καραβάτου και για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Τη σέβομαι και θα τη σέβομαι για πάντα. Έχει χάσει το παιδί της κι έχει δώσει μεγάλες μάχες με υψηλούς αντιπάλους, με θεσμούς κλπ… Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις, όποιες έχει τύχει να ακούσω ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Θα κάνει τον αγώνα της, το δρόμο της… Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς ακροδεξιούς, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Θα είναι πάντα ένα πρόσωπο, μια μάνα που εκτιμάω βαθιά για τον πόνο που έχει ζήσει. Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι του γούστου μου», πρόσθεσε.

