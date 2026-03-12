Κώστας Κόκλας: Πώς βλέπει την επιστροφή Φιλιππίδη στο θέατρο - «Μεγάλο ταλέντο, το δικαστήριο θα κρίνει»

Για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μίλησε ο Κώστας Κόκλας, επισημαίνοντας πως εξαρτάται από τα αποτελέσματα της δίκης.

Για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μίλησε ο Κώστας Κόκλας, επισημαίνοντας πως εξαρτάται από τα αποτελέσματα της δίκης. Όπως ανέφερε, υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, τα οποία είναι καταδικαστέα, αλλά μόνο το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για αυτά.

Ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι θεωρεί πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει ακόμη την αποδοχή του κόσμου ως καλλιτέχνης ύστερα από όσα έχει προσφέρει στον χώρο της υποκριτικής. Ευχή του είναι να διδαχτεί ο κόσμος από όλη αυτή την ιστορία και να συμβαίνουν μόνο καλά πράγματα στη ζωή όλων.

