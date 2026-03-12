«Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις»: Βουλγαράκη και Ιωαννίδης αλλάζουν σπίτι ξανά
Η Ελένη Βουλγαράκη με ένα βίντεο στο TikTok εξήγησε ότι πρόκειται να μετακομίσει ενώ τόνισε ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που κάνει τη διαδικασία.
Ένα «life update» μέσω TikTok για την ζωή της τον τελευταίο καιρό στη Λισαβόνα έκανε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία έχει μετακομίσει προκειμένου να συζήσει με τον Φώτη Ιωαννίδη. Στο βίντεο, μάλιστα εκμυστηρεύεται ότι πρόκειται να αλλάξουν σπίτι.
«Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω πει στη ζωή μου, ότι σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Σιχαίνομαι. Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Τις σιχαίνομαι. Δεν βρίσκω άλλα λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω», δήλωσε η Ελένη Βουλγαράκη ενώ αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, που το ζευγάρι μετακομίζει.
