Στα άδυτα του φακέλου Τζέφρι Επστάιν: Μυστικές επαφές με μεγιστάνες και γαλαζοαίματους

Η νέα δημοσιοποίηση στοιχείων από τον ογκοδέστατο φάκελο της υπόθεσης του παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν έρχεται να ρίξει «φως» στις μυστικές επικοινωνίες του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα περί τα τρία εκατομμύρια σελίδες από την έρευνα σχετικά με τον διαβόητο παιδοβιαστή Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ των οποίων και βίντεο και φωτογραφίες που ρίχνουν «φως» στην κακοποιητική δράση του ιδίου και των ισχυρών του φίλων.

Στα τελευταία αρχεία συμπεριλαμβάνονται ονόματα της πολιτικής ελίτ, επιφανείς επιχειρηματίες, εκπρόσωποι τεχνολογικών κολοσσών όπως και μέλη βασιλικών οικογενειών, που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις επικοινωνίες τους.

