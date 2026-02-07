«Εξαφανίστηκε» η Θεσσαλονίκη: Πέπλο ομίχλης κάλυψε την πόλη

Επιμέλεια:  Μάκης Σταθάτος
Πέπλο ομίχλης κάλυψε τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροκαθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πέπλο ομίχλης κάλυψε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (7/2) τη Θεσσαλονίκη, «κρύβοντας» πολλά από τα κτίρια αλλά και τα μνημεία της πόλης.

Λόγω της ομίχλης σημειώθηκαν μικροκαθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και στις αφίξεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενώ η ορατότητα των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και στο κεντρικούς δρόμους, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.

Παρά τα μικροπροβλήματα, η ομίχλη που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη προσέφερε ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα του παραλιακού μετώπου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.

 

