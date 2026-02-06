Πρώην υπάλληλος πιτσαρίας συνελήφθη αφού λειτούργησε το κατάστημα για... πάρτη του

Πρώην υπάλληλος πιτσαρίας στη Βόρεια Καρολίνα συνελήφθη όταν εισέβαλε σε κατάστημα Little Caesar’s, έφτιαξε και πούλησε πίτσες σε πελάτες, κρατώντας τα χρήματα.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές της πόλης Kinston στη Βόρεια Καρολίνα, όταν πρώην υπάλληλος γνωστής αλυσίδας πιτσαρίας φέρεται να εισέβαλε στο κατάστημα, να το έθεσε σε προσωρινή «λειτουργία» και να πούλησε πίτσες σε ανυποψίαστους πελάτες, κρατώντας ο ίδιος τις εισπράξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος Kinston και αναρτήσεις στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της υπηρεσίας, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, σε μια ημέρα που η περιοχή είχε παραλύσει λόγω σφοδρής χιονοθύελλας.

Οι αρχές κλήθηκαν στο υποκατάστημα Little Caesar’s έπειτα από αναφορές για διάρρηξη, με τους υπευθύνους να διαπιστώνουν ότι είχαν προηγηθεί δύο ξεχωριστά περιστατικά εισβολής στον ίδιο χώρο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο πρώην υπάλληλος του καταστήματος, Jonathon Hackett, εισήλθε νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο εστιατόριο χωρίς άδεια και άρχισε να παρασκευάζει πίτσες χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό και τα υλικά της επιχείρησης. Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση στις αρχές ήταν το γεγονός ότι δεν προορίζονταν για προσωπική κατανάλωση, αλλά πωλούνταν κανονικά σε πελάτες, με τα χρήματα να καταλήγουν στην τσέπη του ίδιου.

Μετά την αποχώρησή του από το κατάστημα, ο Hackett επέστρεψε λίγο αργότερα, αυτή τη φορά ενώ παρόντες ήταν εργαζόμενοι της πιτσαρίας. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τους υπαλλήλους να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του χωρίς ο ίδιος να προβάλλει αντίσταση.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες που σχετίζονται με διάρρηξη, παράνομη λειτουργία και οικονομική εκμετάλλευση της επιχείρησης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παρελθόν του κατηγορουμένου ή την ακριβή οικονομική ζημία της πιτσαρίας.

