Θα το έκανες; Πληρώνουν 5.000 ευρώ για να μείνεις 20 μέρες στο κρεβάτι

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα στη Γαλλία πληρώνει εθελοντές για ακινησία και αυστηρή δίαιτα.

Ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, με το κεφάλι ελαφρώς χαμηλότερα από το σώμα, χωρίς να κάνεις σχεδόν τίποτα όλη μέρα. Και με διατροφή που περιορίζεται σε έναν ζωμό, λίγο χυμό και μια κουταλιά μέλι. Κι όμως, αυτή είναι η «δουλειά» για την οποία κάποιοι θα πληρωθούν 5.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα προέρχεται από το Ινστιτούτο Ιατρικής και Φυσιολογίας του Διαστήματος, με έδρα την Τουλούζη, και αφορά μια μελέτη που εξετάζει πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές που βιώνουν οι αστροναύτες στο διάστημα. Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και συνολικά θα συμμετάσχουν δέκα άτομα.

Ξαπλωμένος για να νιώσεις την έλλειψη βαρύτητας

Οι εθελοντές θα περάσουν συνολικά 20 ημέρες υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Για μεγάλο μέρος του χρόνου θα παραμένουν ξαπλωμένοι, με το σώμα σε κλίση έξι μοιρών, μια τεχνική που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για να προσομοιωθούν οι επιπτώσεις της έλλειψης βαρύτητας στο ανθρώπινο σώμα.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος θα πραγματοποιούνται συνεχείς εξετάσεις, από αιματολογικούς ελέγχους μέχρι ψυχολογικές αξιολογήσεις. Το ιατρικό προσωπικό θα παρακολουθεί τους συμμετέχοντες σε 24ωρη βάση, καταγράφοντας κάθε αλλαγή στη φυσική και ψυχική τους κατάσταση.

Το πιο απαιτητικό κομμάτι του προγράμματος αφορά τη διατροφή. Για περίπου δέκα ημέρες, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μόλις 250 θερμίδες την ημέρα. Το ημερήσιο μενού περιλαμβάνει έναν ζωμό, έναν χυμό φρούτων και μια κουταλιά μέλι.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος, ο συνδυασμός ακινησίας και περιορισμένης θερμιδικής πρόσληψης επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε διαστημικές αποστολές, όπως ελλείψεις εφοδιασμού ή παρατεταμένες περίοδοι μειωμένης δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες ηλικίας 20 έως 40 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική και ψυχική κατάσταση. Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι περνούν από αυστηρό ιατρικό έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πειράματος.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή «εύκολη αμοιβή», αλλά για μια διαδικασία που απαιτεί πειθαρχία και αντοχή, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα εμπλουτίσουν τη βάση γνώσεων γύρω από τη διατροφή, την ακινησία και την προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού σε ακραία περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές, αλλά και σε ιατρικές εφαρμογές στη Γη.

Για όσους αντέχουν την πειθαρχία και τη μονοτονία, το πείραμα προσφέρει κάτι σπάνιο: την ευκαιρία να συμβάλουν στην επιστήμη, μένοντας απλώς… ξαπλωμένοι.

