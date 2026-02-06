Τα τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα: Οι αγρότες καλούν σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα (vid)

Οι αγρότες καλούν τους πολίτες της Αθήνας σε μεγάλη κινητοποίηση στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην ακρίβεια και τις ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Ανοιχτή πρόσκληση προς τον λαό της Αθήνας απευθύνουν οι αγρότες, ζητώντας μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που προγραμματίζεται στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13/02.

Με αφορμή τη νέα αγροτική κινητοποίηση του διημέρου 13 και 14 Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Ρίζος Μαρούδας, ανέφερε πως έχει ληφθεί απόφαση για μαζική και μεγάλη κάθοδο στην Αθήνα, τόσο με τρακτέρ, όσο και με συμμετοχή πολιτών.

Τι ισχύει για την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Το μήνυμα της κινητοποίησης αφορά όλη την κοινωνία»

Όπως δήλωσε ο κ. Μαρούδας στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Το μήνυμα της κινητοποίησης δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά συνολικά την κοινωνία. Οι αγρότες καλούν, όχι μόνο τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και τους φορείς, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια. Αν πληγεί σοβαρά ο πρωτογενής τομέας, οι συνέπειες θα φανούν στην ποιότητα και στις τιμές των προϊόντων. Υπάρχει φόβος πως θα αυξηθούν οι εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας και υψηλότερου κόστους».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει συνεννόηση με την Τροχαία σχετικά με την είσοδο των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, απάντησε: «Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχετική επικοινωνία, ωστόσο η κινητοποίηση θα είναι οργανωμένη και συντεταγμένη, με πρόβλεψη για όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποχωρώντας την επόμενη ημέρα: «Αυτό το συλλαλητήριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει τη συνέχεια του πολύμηνου αγώνα και των 55 ημερών στα μπλόκα. Η αναμενόμενη μεγάλη συμμετοχή θα στείλει σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ικανοποίησης βασικών αιτημάτων του κλάδου».

Τα προβλήματα που παραμένουν στον κλάδο: Καθυστερήσεις σε πληρωμές και αποζημιώσεις

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόσθεσε ότι τα προβλήματα παραμένουν πολλά, επισημαίνοντας πως ακόμη και για δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, δεν έχει υπάρξει ουδεμία πρόοδος μετά από εβδομάδες: «Υπάρχουν εκκρεμείς πληρωμές προς παραγωγούς, σε χρήματα που όπως είχε ανακοινωθεί θα αποδεσμεύονταν, καθώς και σε μέτρα και αποζημιώσεις για ζημιές από τις κακοκαιρίες, χωρίς μέχρι τώρα εξέλιξη. Ειδικά για την κτηνοτροφία δεν υπάρχει καμία νεότερη πρόοδος».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως τα βασικά αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί και ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν κλιμάκωση των μπλόκων. Προανήγγειλε συνέχιση των δράσεων για το επόμενο διάστημα, με συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις και τοπικές κινητοποιήσεις, όπως η Agrotica και το Κιλελέρ: «Ο κλάδος βρίσκεται σε διαρκή αναβρασμό και δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική προοπτική. Η όποια οικονομική ενίσχυση λειτουργεί μόνο ως προσωρινή ανάσα».

