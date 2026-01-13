Τι έταξε ο Μητσοτάκης στους αγρότες: «Εκβιασμοί και μπλόκα τέλος»

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες στο Μαξίμου: βελτιώσεις σε ρεύμα και πετρέλαιο, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, ενισχύσεις - Αυστηρό μήνυμα για τα μπλόκα.

Βελτιώσεις σε επιμέρους ρυθμίσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο ουσιαστικές μεταβολές στο πλαίσιο των ήδη ανακοινωμένων μέτρων, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ, που προβλέπει τιμή ρεύματος 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, θα μπορούν πλέον να ενταχθούν και αγρότες που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, εφόσον για έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Παράλληλα, καταργείται ο ΦΠΑ επί της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, πέραν της επιστροφής του ΕΦΚ μέσω ψηφιακής εφαρμογής, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην επιτάχυνση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, οι οποίες, όπως είπε, θα φτάνουν πλέον το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Επιπλέον, προανήγγειλε ειδικές ενισχύσεις de minimis για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών, που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα συνάντηση με κτηνοτρόφους, με βασικό αντικείμενο την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου για όσους υποχρεώθηκαν να θανατώσουν τα κοπάδια τους λόγω της νόσου. Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας θα συναντηθούν με αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας για ζητήματα που αφορούν τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.

«Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς και παρανομίες»

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διαφοροποιήσει το αγροτικό μέτωπο, παρουσιάζοντας όσους δεν συμμετείχαν στη συνάντηση ως αδιάλλακτους. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι διαμορφώνεται το έδαφος για αυστηρότερη στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις, εφόσον από την πανελλαδική σύσκεψη των 57 μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας προκύψουν νέες δράσεις.

Στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η διεύρυνση των δικαιούχων για το αγροτικό ρεύμα και η κατάργηση του ΦΠΑ στην έκπτωση του πετρελαίου συνεπάγονται όφελος 51 λεπτών ανά λίτρο για τους αγρότες, με δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ.

«Από την πρώτη στιγμή δείξαμε ανοχή στις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου και ανταποκρινόμενοι σε πολλά αιτήματά του, ζητώντας όμως έναν ειλικρινή διάλογο», ανέφερε, για να προσθέσει ότι «μια κομματική μειοψηφία σε ορισμένα μπλόκα επιμένει να εκβιάζει την κοινωνία».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, έπειτα από 45 ημέρες κινητοποιήσεων, «η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται», σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τόσο τα περιθώρια της οικονομίας όσο και τα όρια κατανόησής της. «Δεν θα ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς, ούτε θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «με ανοιχτές πόρτες στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο», αλλά «κλειστές στο ψέμα, τον λαϊκισμό και σε κάθε μορφή απειλής». Υπενθύμισε, τέλος, ότι ήδη από την έναρξη της συνάντησης είχε επισημάνει πως «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες», σε μια σαφή αναφορά στη διάκριση που επιχειρεί η κυβέρνηση ανάμεσα στους συνομιλητές της και στα μπλόκα που παραμένουν εκτός διαλόγου.

