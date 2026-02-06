Από το OnlyFans στο πειθαρχικό: Γιατί τιμωρήθηκε η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ

Έγινε παγκόσμιο viral στους Ολυμπιακούς, εκτόξευσε τη δημοφιλία της μέσω OnlyFans και τώρα μπαίνει προσωρινά στον πάγο.

Η Alysha Newman ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες φιγούρες των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι τόσο για το μετάλλιο που κέρδισε στο επί κοντώ, αλλά για τον πανηγυρισμό-twerk που έκανε αμέσως μετά την εκτέλεση της προσπάθειάς της. Το στιγμιότυπο έγινε viral, συζητήθηκε όσο λίγες αθλητικές στιγμές εκείνου του καλοκαιριού και δεδομένα της απέφερε μεγάλη δημοσιότητα.

Δύο χρόνια αργότερα, το όνομά της επιστρέφει ξανά στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά για κάτι πολύ λιγότερο θεαματικό αλλά εξίσου καθοριστικό για την καριέρα της. Η Καναδή επικοντίστρια τέθηκε σε προσωρινή αναστολή από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, λόγω αποτυχίας συμμόρφωσης με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ. Και όχι, δεν βρέθηκε κάποια απαγορευμένη ουσία στον οργανισμό της. Το πρόβλημα ήταν αλλού...

Τι σημαίνει «whereabouts failure»

Οι αθλητές κορυφαίου επιπέδου είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν συνεχώς πού βρίσκονται. Ακόμη κι όταν δεν αγωνίζονται. Μέσω ειδικής εφαρμογής, καταχωρούν το πρόγραμμά τους και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μίας ώρας κάθε μέρα, στο οποίο μπορούν να δεχθούν αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Αν λείπεις, αν δεν έχεις ενημερώσει σωστά ή αν χαθούν τρεις έλεγχοι μέσα σε διάστημα 12 μηνών, τότε θεωρείται παράβαση. Ανεξάρτητα αν το έχεις κάνει από πρόθεση ή όχι.

Στην περίπτωσή της, καταγράφηκαν τρεις χαμένοι έλεγχοι μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό οδήγησε σε προσωρινή αναστολή διάρκειας δώδεκα μηνών, μέχρι να ολοκληρωθεί η ακρόαση από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Εκεί θα αποφασιστεί το τελικό διάστημα της τιμωρίας, ενώ υπάρχει και δικαίωμα έφεσης.

Η δεύτερη καριέρα και το OnlyFans

Μετά το viral στιγμιότυπο στους Ολυμπιακούς, η αθλήτρια είδε τη δημοφιλία της να απογειώνεται. Η παρουσία της στο OnlyFans γνώρισε τεράστια αύξηση, με χιλιάδες νέες συνδρομές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι αυτή η πλευρά της ζωής της τής έδωσε οικονομική ανεξαρτησία, κάτι που πολλές αθλήτριες σε ατομικά σπορ δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν. Όπως έχει πει, ο πρωταθλητισμός συχνά απαιτεί θυσίες χωρίς την αντίστοιχη οικονομική ασφάλεια και κάποιοι αθλητές επιλέγουν να κινηθούν έξω από το στενό πλαίσιο του «πρέπει» και του «καθωσπρέπει»

Παρά την αναστολή, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος της παραμένει αναλοίωτος. Έχει το βλέμμα της ήδη στραμμένο στους επόμενους Ολυμπιακούς, με φιλοδοξία να επιστρέψει και να ανέβει ξανά στο βάθρο.

Για την ώρα, όμως, η καριέρα της μπαίνει σε παύση. Όχι επειδή δεν πέρασε τον πήχη, αλλά επειδή δεν ήταν στο σωστό σημείο, τη σωστή ώρα.

