Η Ολυμπιονίκης Alysha Newman αποκάλυψε ότι η σελίδα της στο OnlyFans «κράσαρε» μετά το twerking στους Αγώνες του Παρισιού (vid)

H Alysha Newman αποκαλύπτει πως εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνδρομητών της στο OnlyFans μετά το twerking στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Καναδή Alysha Newman όχι μόνο έφυγε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με ένα χάλκινο μετάλλιο, αλλά είδε επίσης μια τεράστια αύξηση στον τραπεζικό της λογαριασμό και στους ακόλουθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 30χρονη Ολυμπιονίκης, η οποία έχει σελίδα στο OnlyFans, έγινε viral την περασμένη εβδομάδα αφού γιόρτασε το μετάλλιο χορεύοντας twerk.

Canadian Athlete Goes Viral for Twerking Celebration at Paris 2024!🏅🗼



Canadian pole vaulter Alysha Newman is turning heads and making waves at the Paris 2024 Olympics! After clinching a medal, Alysha celebrated in style with a bold twerking dance that has taken social media… pic.twitter.com/oiY5sYna3K