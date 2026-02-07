Η αναβίωση του «Knurr-and-Spell»: Ένα ξεχασμένο σπορ επιστρέφει στις ρίζες του

Ύστερα από μισό αιώνα στην αφάνεια, το ιστορικό παιχνίδι αναβιώνει στις αγγλικές πεδιάδες με πρωτοβουλία ντόπιων ενθουσιωδών

Ένα άθλημα που θεωρούνταν «νεκρό» εδώ και δεκαετίες, βγαίνει ξανά από το χρονοντούλαπο της ιστορίας και παίζεται και πάλι στα χωριά όπου γεννήθηκε.

Το «Knurr-and-spell», ένα ιδιότυπο παιχνίδι που κάποτε κυριαρχούσε στις παμπ του Νότιου Γιορκσάιρ στην Αγγλία, είχε σχεδόν εξαφανιστεί μέχρι τη δεκαετία του 1970.

Πρόκειται για ένα σπορ που παρουσιάζει ομοιότητες με το γκολφ, όπου οι παίκτες καλούνται να χτυπήσουν μια πήλινη μπάλα με ένα ειδικά διαμορφωμένο μπαστούνι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr