Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας: Οδηγοί ταξί τα θύματα

Τουλάχιστον δέκα μηνύσεις σε βάρος της - Οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι του απέσπασε σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται 50χρονη γυναίκα επιχειρηματίας, η οποία δραστηριοποιούνταν στην πώληση και ενοικίαση αδειών ταξί στην Αθήνα και κατηγορείται για απάτη και υπεξαίρεση ποσών που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Τουλάχιστον δέκα οδηγοί ταξί έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της, καταγγέλλοντας ότι τους απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς ποτέ να τηρήσει τις συμφωνίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr