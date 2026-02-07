5 πράγματα στη ζωή στα οποία πρέπει πάντα να λες «όχι» αν θέλεις να διατηρήσεις τον αυτοσεβασμό σου

Ενώ το να λες «ναι» ανοίγει πόρτες, είναι τα πράγματα που αρνείσαι να ανεχτείς που καθορίζουν αν θα περάσεις αυτές τις πόρτες με άθικτη την αξιοπρέπειά σου

Σου έχει τύχει ποτέ να φύγεις από μια κατάσταση/συζήτηση νιώθοντας σαν να πρόδωσες τον εαυτό σου; Μάλλον ναι, γιατί όλοι μας το έχουμε βιώσει. Αυτό το συναίσθημα που σε βυθίζει όταν συμφωνείς σε κάτι που αντιβαίνει στις αξίες σου ή όταν αφήνεις κάποιον να σου φερθεί άσχημα απλώς για να αποφύγεις τη σύγκρουση. Κάθε φορά που παραβιάζουμε τα όριά μας, μειώνουμε τον αυτοσεβασμό μας.

Το θέμα είναι ότι η διατήρηση του αυτοσεβασμού δεν έχει να κάνει μόνο με το να λέμε ναι — αφορά εξίσου και το τι αρνούμαστε να δεχτούμε. Το να μάθεις να λες όχι είναι σαν να «χτίζεις» ένα φρούριο γύρω από την αξιοπρέπειά σου.

Προστατεύει τον πυρήνα του εαυτού σου. Ο αυτοσεβασμός είναι κάτι σαν ένας μυς — όσο περισσότερο τον εξασκείς, τόσο πιο δυνατός γίνεται. Κάθε φορά που λες όχι σε κάτι που σε μειώνει, λες ναι στην αξία σου.

