Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Κκαταγγελίες για σεξιστικό περιεχόμενο και αιτήματα απόσυρσής του.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το διαφημιστικό σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού, λίγες μόλις ώρες πριν από την επίσημη έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Μερίδα πολιτών, συλλογικοί φορείς και παρατάξεις της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο του βίντεο σεξιστικό και προσβλητικό για τις γυναίκες, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

Το σποτ, που κυκλοφόρησε ενόψει της τελετής έναρξης η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, απεικονίζει άνδρες ντυμένους στα μαύρα να κρατούν δεμένη με σερπαντίνες μια γυναίκα, παρά τη θέλησή της, και στη συνέχεια να την «ανταλλάσσουν» με χαρτονομίσματα που φέρουν την επιγραφή «Καλαματιανό Καρναβάλι». Οι συγκεκριμένες εικόνες προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο της πόλης.

Η παράταξη «Καλαμάτα μετά» με ανακοίνωσή της ζήτησε την απόσυρση του σποτ, υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει στερεότυπα και στέλνει λάθος μηνύματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα έμφυλης βίας βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής συζήτησης. Παρόμοια θέση εξέφρασε και η Φεμινιστική Συλλογικότητα Καλαμάτας, τονίζοντας ότι η παρουσίαση του γυναικείου σώματος ως «ανταλλάγματος» δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως χιούμορ.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το Θάρρος News, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπερασπίστηκε την Καρναβαλική Επιτροπή, δηλώνοντας ότι έχει την πλήρη στήριξή του και καλώντας τους πολίτες να επικεντρωθούν στο εορταστικό πνεύμα των ημερών.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Καλαμάτας έχει ανακοινώσει ένα πλούσιο αποκριάτικο πρόγραμμα, με εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καρναβαλικά πληρώματα, άρματα, συναυλίες, street parties και παράλληλες δράσεις στους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης, με αποκορύφωμα τη Νυχτερινή Παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ