Ιπποκράτειο: «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει» - Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

Ο γιατρός που κρίθηκε ένοχος για «φακελάκι» μετά από χειρουργείο καρδιάς στο Ιπποκράτειο έσπασε τη σιωπή του, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος.

Ο καρδιοχειρούργος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που έλαβε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο 30.000 ευρώ καθώς είχε ζητήσει «φακελάκι» από ασθενή, μετά το χειρουργείο, έσπασε τη σιωπή του μιλώντας στην εκπομπή Live News, ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος.

