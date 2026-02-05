Άντρες στην Κίνα στήνουν κρυφές κάμερες σε δημόσιους χώρους και πουλούν την ιδιωτικότητα των γυναικών για 20 δολάρια

Στo Τelegram στην Κίνα, πωλούνται κρυφά βίντεο γυναικών από δημόσιες/σχολικές τουαλέτες και δοκιμαστήρια

Στην Κίνα, άντρες καταγράφουν κορίτσια μέσω κρυφών καμερών που υπάρχουν σε δημόσιες ή σχολικές τουαλέτες. Άντρες καταγράφουν γυναίκες και κορίτσια να αλλάζουν/γδύνονται σε δοκιμαστήρια ή να χαλαρώνουν στο σπίτι τους. Δημοσιεύουν τις κρυφά τραβηγμένες προσωπικές φωτογραφίες τους σε συνομιλίες στο Telegram με έως και 100.000 μέλη.

Όσοι βρίσκονται σε τέτοιες ομάδες, ανταλλάσσουν επίσης άσεμνο υλικό που έχουν τραβήξει από τις γυναίκες στη ζωή τους. Συντρόφους, συζύγους, πρώην, αλλά και όχι μόνο. Αυτό στα κινέζικα αποκαλείται «toupai chumai». Ναι, είναι ψηφιακή βία κατά των γυναικών και στην Κίνα οι αρχές δεν έχουν καταδικάσει δημόσια τέτοιες ομάδες, ούτε έχουν ανακοινώσει έρευνες εναντίον τους.

Εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, για μια χώρα γνωστή για την εκτεταμένη διαδικτυακή επιτήρηση και την ικανότητά της να παρακολουθεί χρήστες σε κάθε πλατφόρμα.

