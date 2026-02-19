Βιολάντα: Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης από τον ιδιοκτήτη - Σε ποιους ρίχνει τις ευθύνες

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστεί.

Την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, ο οποίος κατηγορείται για ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, γνωστοποίησε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr