Ξανά εκτός λειτουργίας ραντάρ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Καμπανάκι από τους ελεγκτές ενόψει θερινής σεζόν

Νέο πρόβλημα με ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ελεγκτές προειδοποιούν για το παλαιό υλικό και για «μείωση χωρητικότητας» του πτητικού έργου, ενόψει καλοκαιριού.

Εκτός λειτουργίας βρέθηκε για μία ακόμα φορά ραντάρ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως καταγγέλλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Προσέγγιση Αθηνών που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη».

