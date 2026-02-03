Γιατί οι μελλοντολόγοι έχουν ζήτηση στη Βόρεια Κορέα παρά την απαγόρευση

Παρά την απαγόρευση, η μαντεία ανθεί στη Βόρεια Κορέα καθώς κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναζητούν απαντήσεις.

Παρότι η μαντεία και κάθε μορφή «δεισιδαιμονίας» παραμένουν αυστηρά απαγορευμένες έννοιες στη Βόρεια Κορέα, οι μάντεις φαίνεται πως γνωρίζουν μια απροσδόκητη άνθηση. Αιτία, σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας, είναι το αυξημένο άγχος στους κόλπους της πολιτικής ελίτ ενόψει του Ένατου Συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, αποτελεί κομβικό γεγονός για το καθεστώς, καθώς εκεί καθορίζονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και οι μελλοντικοί στόχοι της χώρας υπό την ηγεσία του Κιμ Γιονγκ Ουν. Οι φήμες περί εκτεταμένων ανακατατάξεων και πιθανής αναδιοργάνωσης της κρατικής μηχανής έχουν εντείνει την αβεβαιότητα, οδηγώντας αρκετούς αξιωματούχους να αναζητήσουν απαντήσεις σε ανορθόδοξες πηγές.

«Δεν πρόκειται μόνο για χαμηλόβαθμους αξιωματούχους ή συγγενείς τους», ανέφερε κάτοικος της Βόρειας Κορέας, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. «Όσο υψηλότερη είναι η θέση κάποιου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εμμονή του με τους μελλοντολόγους. Και τα χρήματα που διακινούνται είναι πολλά».

«Κάνουν τα στραβά μάτια»

Η αυξημένη ζήτηση για μυστικιστικές υπηρεσίες έχει δημιουργήσει ένα παράδοξο σκηνικό σε ένα από τα πιο αυστηρά ελεγχόμενα κράτη του κόσμου. Παρότι τέτοιες πρακτικές τιμωρούνται επισήμως, στην πράξη φαίνεται να λειτουργεί ένα άτυπο σύστημα ανοχής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακόμη και στελέχη της κρατικής ασφάλειας φέρονται να δωροδοκούνται, ώστε να «κάνουν τα στραβά μάτια».

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι αξιωματικοί ασφαλείας ζητούν να τους διαβάσουν τη μοίρα», είπε χαρακτηριστικά. «Έτσι αποφεύγονται οι συλλήψεις και διατηρείται μια εύθραυστη ισορροπία».

Η σιωπηλή εξάπλωση της μαντείας αποκαλύπτει μια λιγότερο ορατή πλευρά του καθεστώτος: τον φόβο και την ανασφάλεια που διατρέχουν ακόμη και τα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας, όταν πλησιάζουν κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ