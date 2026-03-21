Σκηνικό κρίσης: Η G7 πιέζει το Ιράν για άμεση παύση επιθέσεων - Στο επίκεντρο το πετρέλαιο

Η G7 καλεί το Ιράν σε άμεσο και άνευ όρων τερματισμό επιθέσεων, ενώ αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες -παγκοσμίως- για την ενέργεια.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 απηύθυναν σαφές μήνυμα προς το Ιράν, ζητώντας «άμεσο και άνευ όρων τερματισμό» των επιθέσεων που εξαπολύει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται «αδικαιολόγητες», με τις χώρες της G7 να εκφράζουν ταυτόχρονα τη στήριξή τους προς τους περιφερειακούς συμμάχους που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο.

Κλιμάκωση μετά τις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Η αντίδραση της Τεχεράνης έρχεται ως απάντηση στην αεροπορική εκστρατεία που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων, ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και μη στρατιωτικών υποδομών σε διάφορες χώρες της περιοχής, εντείνοντας την ανησυχία για ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Στήριξη στους συμμάχους και δικαίωμα άμυνας

Οι χώρες της G7 υπογραμμίζουν ότι στηρίζουν πλήρως το δικαίωμα των κρατών που δέχονται επιθέσεις να υπερασπιστούν την εδαφική τους ακεραιότητα και να προστατεύσουν τους πολίτες τους.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας σε μια ήδη εύθραυστη περιοχή, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει γενικευμένη στρατιωτική απάντηση από τα κράτη που έχουν πληγεί.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, όπου η ναυσιπλοΐα έχει διαταραχθεί πλήρως.

Η G7 επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης διέλευσης πλοίων, της προστασίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της σταθερότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων.

