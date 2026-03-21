Σκύλος ξέθαψε μπουκάλι με δηλητήριο και έλυσε έγκλημα 160 ετών

Ένα λαμπραντόρ βρήκε σε σπίτι στην Αγγλία το δοχείο που φέρεται να χρησιμοποίησε μια γυναίκα το 1865 για να δολοφονήσει τον σύζυγό της.

Η επιμονή ενός σκύλου έφερε στο φως ένα κρυμμένο αποδεικτικό στοιχείο ενός φόνου που διαπράχθηκε τον 19ο αιώνα στην Αγγλία. Ο Στάνλεϊ, ένα λαμπραντόρ που ζει στο χωριό Clyst Honiton, έσκαβε για μέρες ακριβώς στο ίδιο σημείο του κήπου του.

Όσο κι αν ο ιδιοκτήτης του, ο 49χρονος Πολ Φίλιπς, κάλυπτε την τρύπα με φρέσκο χώμα, το ζώο επέστρεφε και συνέχιζε να σκάβει. Τελικά κατάφερε να φέρει στην επιφάνεια ένα μικρό μπλε γυάλινο μπουκάλι, το οποίο είχε χαραγμένη στο πλάι μια πολύ σαφή προειδοποίηση: «Να μην καταποθεί».

Αποδεικτικό στοιχείο φόνου

Αφού καθάρισε το μπουκάλι και αναζήτησε πληροφορίες, ο Φίλιπς διαπίστωσε ότι επρόκειτο για δοχείο δηλητηρίου της βικτωριανής εποχής και πως το σπίτι του συνορεύει ακριβώς με την ιδιοκτησία όπου ζούσαν ο Γουίλιαμ και η Μέρι Αν Άσφορντ το 1865.

Εκείνη τη χρονιά, η Μέρι Αν δηλητηρίασε τον σύζυγό της για να συνεχίσει τη σχέση της με έναν νεαρό άνδρα, 22 χρόνια νεότερό της, που εργαζόταν σε ένα αρτοποιείο στο τέλος του ίδιου δρόμου. Η θεωρία είναι ότι η γυναίκα έθαψε το μπουκάλι στο γειτονικό οικόπεδο για να ξεφορτωθεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο του εγκλήματος.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σκύλου κατάφερε να ενώσει τα κομμάτια, αναζητώντας στοιχεία στο διαδίκτυο. Καθώς καθάριζε το παλιό μπουκάλι, θυμήθηκε ότι είχε διαβάσει κάποτε για αυτό το περιστατικό και άρχισε να ερευνά πώς ήταν η γειτονιά εκείνη την εποχή. Έτσι επιβεβαίωσε επίσης, ότι το αρτοποιείο όπου εργαζόταν ο εραστής βρισκόταν ακριβώς απέναντι από τα σπίτια, γεγονός που καθιστούσε τον κήπο του ιδανικό σημείο για να κρύψει γρήγορα το μπουκάλι χωρίς να κινήσει υποψίες.

Μια εκτέλεση που άλλαξε την ιστορία

Η υπόθεση της Μέρι Αν Άσφορντ είχε μεγάλο αντίκτυπο στη βρετανική κοινωνία της εποχής. Τον Μάρτιο του 1866 , οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να τη βρουν ένοχη και καταδικάστηκε σε απαγχονισμό στην πόλη Έξετερ. Το πρόβλημα ήταν ότι η εκτέλεση, την οποία παρακολούθησαν περίπου 20.000 άνθρωποι, εξελίχθηκε σε πλήρη αποτυχία. Η γυναίκα άργησε αρκετά λεπτά να πεθάνει, γεγονός που προκάλεσε φρίκη στην κοινή γνώμη και αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής ώστε η Μεγάλη Βρετανία να καταργήσει τελικά τις δημόσιες εκτελέσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ