Μπαμπού διέσχισε μεταλλικό φανοστάτη 6 μέτρων και έγινε σύμβολο αντοχής στην Κίνα (vid)
Ένα ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στην επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας, όπου ένα λεπτό στέλεχος μπαμπού κατάφερε να αναπτυχθεί μέσα από μεταλλικό φανοστάτη μήκους περίπου έξι μέτρων και να ξεπροβάλει στην κορυφή.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο World Trade Plaza της κομητείας Σιντσάνγκ. Το φυτό ρίζωσε λίγα εκατοστά από τη βάση του στύλου και εισχώρησε στο εσωτερικό του από μικρό άνοιγμα χαμηλά, ακολουθώντας όλη τη διαδρομή μέχρι πάνω.
Πώς κατάφερε να αναπτυχθεί χωρίς φως;
Παρότι τα περισσότερα φυτά δεν αντέχουν την πλήρη έλλειψη φωτός, ειδικοί εξηγούν ότι το μπαμπού μπορεί να συνεχίσει την αρχική του ανάπτυξη χάρη στο εκτεταμένο ριζικό του σύστημα και στους υπόγειους βλαστούς.
Αυτοί διεισδύουν βαθιά στο έδαφος και απορροφούν νερό και ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, επιτρέποντας στο φυτό να επιμηκυνθεί ακόμη και σε συνθήκες σκοταδιού, μέχρι να φτάσει σε σημείο με φως όπου και αναπτύσσει φύλλα.
Το μπαμπού που έγινε σύμβολο επιμονής
Το βίντεο με το μπαμπού δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα από κάτοικο της περιοχής, γνωστό ως κ. Τζια, ο οποίος το εντόπισε τυχαία περνώντας με τα παιδιά του. Εντυπωσιασμένος από την εικόνα, αποφάσισε να τη καταγράψει.
Το απόσπασμα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και το φυτό απέκτησε το προσωνύμιο «Ανυπότακτο Μπαμπού». Πολλοί κάτοικοι άρχισαν να επισκέπτονται το σημείο, παρουσιάζοντάς το στα παιδιά τους ως παράδειγμα ανθεκτικότητας, επιμονής και ζωτικότητας.