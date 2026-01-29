Σάλος στην Κίνα με τα «μπέργκερ-μακαρόν» των McDonald's: Μικρότερο από αυγό και τιμή... χρυσάφι!

Οι πελάτες των McDonald's στην Κίνα χρησιμοποίησαν τα social media για να παραπονεθούν για τη συρρίκνωση των μπιφτεκιών, με ορισμένους να τα συγκρίνουν με μακαρόν.

Ο πληθωρισμός και η εκτίναξη του κόστους των τροφίμων έχουν αλλάξει δραματικά τις καταναλωτικές συνήθειες τα τελευταία χρόνια. Στον χώρο του fast food, όμως, πολλοί υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει, με υψηλότερες τιμές, μικρότερες μερίδες και την αίσθηση της κοροϊδίας.

Σε αρκετές χώρες οι τιμές στα μενού αυξάνονται σχεδόν ανά δίμηνο, ενώ τα προϊόντα φαίνονται ολοένα και πιο… λιλιπούτεια. Στην Κίνα, το ζήτημα πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Το «Φαινόμενο Μαντέλα» και τα «μπέργκερ-μακαρόν» των McDonald's

Στα κινεζικά social media έγινε viral το hashtag «McDonald's χάμπουργκερ και μακαρόν», με χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες από μπιφτέκια που θυμίζουν περισσότερο γαλλικό μακαρόν παρά κανονικό μπέργκερ.

Η σπίθα άναψε όταν χρήστης ανάρτησε φωτογραφία του χάμπουργκερ που αγόρασε, γράφοντας ότι ήταν «σοκαριστικά μικρότερο από ό,τι θυμόταν». Πολύ γρήγορα, χιλιάδες άλλοι άρχισαν να δημοσιεύουν παρόμοιες εικόνες, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.

Παρότι γνωστός blogger πραγματοποίησε ανεπίσημη δοκιμή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος των μπέργκερ δεν έχει αλλάξει πρόσφατα, η δυσπιστία παραμένει έντονη.

Ορισμένοι σχολιαστές αποδίδουν την αντίδραση στο λεγόμενο Φαινόμενο Μαντέλα, όπου μεγάλα σύνολα ανθρώπων μοιράζονται λανθασμένες μνήμες για το παρελθόν. Εκπρόσωπος των McDonald's στην Κίνα υποστήριξε επίσης ότι η αρχική φωτογραφία που πυροδότησε την τάση οφείλεται σε οπτική ψευδαίσθηση.

Καταγγελίες για το μέγεθος του μπέργκερ και για νέες αυξήσεις τιμών

Παρά τις διαψεύσεις, κινεζικά μέσα όπως η Consumer Daily και το πρακτορείο Sina αναφέρουν ότι καταναλωτές μέτρησαν προϊόντα και υποστηρίζουν πως:

το διπλό τσίζμπεργκερ έχει διάμετρο μόλις 8 εκατοστά

το μπιφτέκι κοτόπουλου είναι έως 30% λεπτότερο

το Big Mac έχει λιγότερο από το μισό πάχος σε σχέση με παλαιότερα

Την ίδια στιγμή, τα McDonald's στην Κίνα προχώρησαν πρόσφατα σε αυξήσεις τιμών έως και 1 γιουάν σε αρκετά προϊόντα, κίνηση που εξόργισε ακόμη περισσότερο το κοινό.

