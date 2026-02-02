Βρέθηκε κρυφό φιλμ από τη δολοφονία Κένεντι: Η θεωρία των δύο σκοπευτών επιστρέφει μετά από 62 χρόνια

Ένα φιλμ που δεν έχει προβληθεί εδώ και δεκαετίες επαναφέρει ερωτήματα για τη δολοφονία του JFK.

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι παραμένει ανοιχτή πληγή στην αμερικανική ιστορία. Παρά τα επίσημα πορίσματα, η αίσθηση ότι «κάτι δεν ειπώθηκε» παραμένει παρούσα. Και τώρα, ένα παλιό φιλμ που θεωρούνταν χαμένο επιστρέφει για να ταράξει ξανά τα νερά της ιστορίας.

Το φιλμ τραβήχτηκε την ημέρα της δολοφονίας και καταγράφει το Dealey Plaza από γωνία που δεν έγινε ποτέ γνωστή στο ευρύ κοινό. Δεν είναι καινούργιο υλικό. Είναι όμως αδημοσίευτο εδώ και δεκαετίες. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση.

Το σημείο που δεν έπαψε ποτέ να γεννά ερωτήματα

Εδώ και χρόνια, θεωρίες συνωμοσίας επιμένουν ότι υπήρχε δεύτερος σκοπευτής, κρυμμένος πίσω από τον φράχτη στο Grassy Knoll. Ένα σημείο που πολλοί μάρτυρες είχαν αναφέρει ήδη από το 1963, αλλά ποτέ δεν ενσωματώθηκε πειστικά στην επίσημη εκδοχή.

Το συγκεκριμένο φιλμ είναι ιδιαίτερο ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο: Η κάμερα κοιτάζει προς την πλευρά του φράχτη, καταγράφοντας κινήσεις και σκιές που δεν υπάρχουν σε άλλα γνωστά πλάνα της ημέρας.

Από ιδιωτική ανάλυση σε ομοσπονδιακά χέρια

Το υλικό, που τραβήχτηκε από τον Όρβιλ Νιξ, στάλθηκε αρχικά για ανάλυση σε ιδιωτική εταιρεία στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια όμως πέρασε σε ομοσπονδιακή κατοχή. Από εκεί και μετά, τα ίχνη του χάθηκαν.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν υποστηρίξει ότι δεν το διαθέτουν πλέον. Όμως η οικογένεια του Νιξ δεν αποδέχθηκε ποτέ αυτή την απάντηση.

Ο Νιξ πέθανε το 1972 χωρίς να δει το φιλμ του να δημοσιοποιείται. Τη σκυτάλη πήρε ο γιος του και, μετά τον θάνατό του, η εγγονή του, Λίντα Γκέιλ Νιξ Τζάκσον. Εδώ και χρόνια δίνει δικαστικό αγώνα για την ανάκτηση του υλικού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ιστορικό ντοκουμέντο ανεκτίμητης αξίας.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η αξία του φιλμ θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 900 εκατομμύρια δολάρια, όχι ως εμπορικό προϊόν, αλλά ως στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που διαβάζεται η υπόθεση Κένεντι.

Η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Σκοτ Γουότνικ, οι σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης εικόνας μπορούν πλέον να αποκαλύψουν λεπτομέρειες που ήταν αδύνατο να διακριθούν στο παρελθόν. Κινήσεις, κατευθύνσεις, ακόμη και στιγμιαία γεγονότα που παλιά χάνονταν στο φιλμ, σήμερα μπορούν να μεγεθυνθούν και να εξεταστούν καρέ καρέ.

Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το υλικό να ενισχύσει το σενάριο ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος.

Γιατί η υπόθεση δεν λέει να κλείσει

Σύμφωνα με την New York Post, η επανεμφάνιση του φιλμ έχει ήδη προκαλέσει νέο κύμα συζητήσεων στις ΗΠΑ, όχι τόσο για το αν θα αποδειχθεί κάτι οριστικά και αμετάκλητα, αλλά για το αν η πλήρης εικόνα εκείνης της ημέρας δόθηκε ποτέ πραγματικά στη δημοσιότητα.

62 χρόνια μετά, ένα φιλμ λίγων δευτερολέπτων εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να ταράζει μια επίσημη ιστορία που υποτίθεται πως είχε κλείσει.

