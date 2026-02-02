Νέα Πέραμος: Ο επιχειρηματίας με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση ο 27χρονος

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο.

Nέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι από διερχόμενο μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Υπενθυμίζεται ότι, 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία το περιστατικό.

