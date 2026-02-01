Θρήνος στην οικογένεια του Snoop Dogg: Πέθανε η 10 μηνών εγγονή του

Η κόρη του Snoop Dogg, Κόρι Μπρόντους, ανακοίνωσε με σπαρακτική ανάρτηση τον θάνατο της 10 μηνών κόρης της, που είχε γεννηθεί πρόωρα και νοσηλευόταν για μήνες.

Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κόρι Μπρόντους, κόρη του Snoop Dogg, ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών κόρης της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του διάσημου ράπερ.

Η 26χρονη γνωστοποίησε την τραγική είδηση μέσα από τα Instagram Stories της στις 31 Ιανουαρίου, αποκαλύπτοντας ότι η μικρή Κόντι Ντρεό έφυγε από τη ζωή. «Eχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Codi μου», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα emoji φτερού αγγέλου.

Η Κόρι Μπρόντους είναι το μικρότερο παιδί και η μοναχοκόρη του Snoop Dogg με τη σύζυγό του Σάντε Μπρόντους, με την οποία ο καλλιτέχνης είναι παντρεμένος εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το ζευγάρι έχει επίσης δύο γιους, τον Κόρντε και τον Κόρντελ.

Η μικρή Κόντι είχε γεννηθεί πρόωρα, τον Φεβρουάριο του 2025, και είχε παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Η μητέρα της είχε μοιραστεί στο παρελθόν τη συγκίνησή της όταν κατάφερε να τη φέρει επιτέλους στο σπίτι, ευχαριστώντας δημόσια όσους τη στήριξαν με προσευχές και μηνύματα.

Τον δικό του φόρο τιμής απέτισε και ο αρραβωνιαστικός της Κόρι και πατέρας της μικρής, Γουέιν Ντους, ο οποίος σε ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας ωστόσο ότι βρίσκει παρηγοριά στη σκέψη πως η κόρη του είναι πλέον ήρεμη.

Η Κόρι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Δεκέμβριο του 2024, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για κύηση υψηλού κινδύνου. Όπως είχε εξηγήσει τότε, οι γιατροί παρακολουθούσαν στενά τόσο την ίδια όσο και το μωρό, λόγω σοβαρών επιπλοκών. Μετά τη γέννηση της Κόντι, είχε αποκαλύψει ότι υποβλήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή, καθώς διαγνώστηκε με το σύνδρομο HELLP, μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της εγκυμοσύνης.

Η είδηση του θανάτου της μικρής έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φίλους, θαυμαστές και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου να εκφράζουν τη θλίψη και τη στήριξή τους στην οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

