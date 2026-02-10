H Σίντνεϊ Σουίνι αλά Μέριλιν Μονρόε, με vintage φόρεμα από το 1952: Οld Holywood γοητεία στο κόκκινο χαλί

Έφερε λίγη από τη γοητεία του παλιού Χόλιγουντ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σίντνεϊ Σουίνι αναβιώνει εμβληματικές εμφανίσεις της Μέριλιν Μονρόε στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά όμως η 28χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα, κατευθείαν από τη συλλογή της Μέριλιν από το μακρινό 1952.

Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» η Σίντνεϊ Σουίνι φόρεσε ένα vintage ιβουάρ φόρεμα, σχέδιο της Ceil Chapman, με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια στο μπούστο, το οποίο άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και αγκάλιαζε το σώμα.

