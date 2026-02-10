Το μυστήριο γύρω από το μπλουζάκι του Bad Bunny στο Super Bowl λύθηκε.

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl ήταν γεμάτη από συμβολισμούς. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της παρουσίας του στη σκηνή του Levi’s Stadium, διεθνή μέσα ενημέρωσης προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον αριθμό στο φούτερ του, ένα κομμάτι σχεδιασμένο από τη Zara, εμπνευσμένο από φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Στο φούτερ αναγραφόταν επίσης το «Ocasio», το οικογενειακό του επίθετο, ενώ ο αριθμός «64» πυροδότησε ποικίλες εικασίες. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες συνέδεε τον αριθμό με τη χρονιά γέννησης της μητέρας του.

Ωστόσο, σε δήλωση που εστάλη στην USA Today τη Δευτέρα (9/2) από τους εκπροσώπους του, ο 31χρονος Πορτορικανός καλλιτέχνης έδωσε τη δική του εξήγηση, αποκαλύπτοντας ότι ο αριθμός ήταν αφιερωμένος στον θείο του, Cutito. «Το 1964 είναι η χρονιά γέννησης του θείου μου Cutito, αδελφού της μητέρας μου», ανέφερε στη δήλωσή του στα ισπανικά. «Όσα γνωρίζω για το NFL, τα έμαθα χάρη σε εκείνον».

Στη συνέχεια, ο Bad Bunny μίλησε με συγκίνηση για την απώλειά του: «Ο θείος μου έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, λίγο μετά την ήττα των San Francisco 49ers από τους Kansas City Chiefs στο Super Bowl του 2024. Πάντα ονειρευόμουν να τον πάω στο Super Bowl, όμως δεν τα κατάφερα».

Γιατί επέλεξε να φορέσει Zara

Παρότι είναι γνωστός για τις τολμηρές και εκκεντρικές στιλιστικές του επιλογές, αυτή τη φορά ο Bad Bunny ξεχώρισε μέσα από μια απροσδόκητα μίνιμαλ προσέγγιση. Ο πρωταγωνιστής του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα κομψό, κρεμ custom σύνολο από τη Zara, το οποίο συμπλήρωσε με αξεσουάρ την πορτορικανική σημαία.

Το outfit, επιμελημένο από τους σταθερούς του συνεργάτες Storm Pablo και Marvin Douglas Linares, περιλάμβανε ένα oversized φούτερ εμπνευσμένο από φανέλα NFL, φορεμένο πάνω από πουκάμισο με γιακά, σε συνδυασμό με ασορτί chino παντελόνι, γραβάτα, γάντια και sneakers. Κεντρικό ρόλο στο σύνολο είχε και πάλι το φούτερ, το οποίο έφερε το επίθετο Ocasio, ενισχύοντας τον προσωπικό και συμβολικό χαρακτήρα της εμφάνισης.

Παρότι θα μπορούσε εύκολα να στραφεί σε κάποιον οίκο υψηλής ραπτικής, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε εμφανιστεί στα Grammys με δημιουργία Schiaparelli από την πρώτη ανδρική συλλογή του οίκου, ο Bad Bunny επέλεξε συνειδητά τη Zara.

Όπως επισημαίνει και η ίδια η εταιρεία, η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του καλλιτέχνη: ένας ισπανικός fashion retailer για έναν καλλιτέχνη που τραγουδά κυρίως στα ισπανικά και εκφράζει μια παγκόσμια ισπανόφωνη κουλτούρα. Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Zara χαρακτήρισε την εμφάνιση «αξέχαστη», υπογραμμίζοντας ότι «ο Benito χάρισε ένα μοναδικό σόου, συνοδευόμενο από ένα εξαιρετικό outfit».

