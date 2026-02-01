Εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική: 139 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη την Αττική οδήγησαν σε 3.671 παραβάσεις και 13 συλλήψεις. Διαπιστώθηκαν 139 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με πάνω από 20.000 αλκοολομετρήσεις.

Σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιώντας εξόρμηση σε όλο το λεκανοπέδιο από τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιανουαρίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 3.671 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 22 περιπτώσεις παραβίασης φωτεινών σηματοδοτών, 332 για υπερβολική ταχύτητα, επτά για κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, 214 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, 248 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 104 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 187 αδειών κυκλοφορίας, 694 αδειών ικανότητας οδήγησης και 212 πινακίδων, ενώ ακινητοποιήθηκαν συνολικά 484 οχήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Πραγματοποιήθηκαν 20.909 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 139 παραβάσεις. Σε τέσσερις περιπτώσεις οι οδηγοί βρέθηκαν με επίπεδα αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l και συνελήφθησαν, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 οδηγοί στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ