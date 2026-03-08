Νυχτερινή Βάρδια: Οι γυναίκες που δουλεύουν όταν η πόλη ξεκουράζεται

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα του JennyGr στις αφανείς ηρωίδες που εργάζονται όταν η πόλη κοιμάται, ανατρέποντας την καθημερινότητα και διεκδικώντας τη θέση τους σε κάθε πόστο.

Για τις περισσότερες από εμάς, η νύχτα είναι συνώνυμο της αποφόρτισης και της ασφάλειας του σπιτιού. Για κάποιες άλλες, όμως, είναι ο εργασιακός τους στίβος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), το JennyGr στρέφει τον προβολέα μακριά από τα στερεότυπα και τον εστιάζει εκεί που χτυπά η καρδιά της πόλης τις "δύσκολες" ώρες.

Αναζητήσαμε γυναίκες που εργάζονται τη νύχτα και κρατούν τον κοινωνικό ιστό όρθιο όταν όλοι οι άλλοι ξεκουράζονται. Από την ένταση της παιδιατρικής κλινικής και το τιμόνι του ταξί, του λεωφορείου ή του τραμ, μέχρι τη μάχη με τις φλόγες, τις περιπολίες στο λιμάνι και την ετοιμότητα των ασθενοφόρων, αυτές οι "αφανείς ηρωίδες" αποδεικνύουν πως η προσφορά δεν γνωρίζει φύλο, ούτε ωράριο.

Η παρουσία τους σε πόστα παραδοσιακά ανδροκρατούμενα ή σωματικά εξαντλητικά, δεν είναι απλώς μια επαγγελματική επιλογή· είναι μια πράξη καθημερινής διεκδίκησης και αντοχής. Το αφιέρωμα αυτό αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε κάθε γυναίκα που βρέθηκε ποτέ στη γραμμή του καθήκοντος τις νυχτερινές ώρες— σε εκείνες που το πρωί επέστρεψαν κουρασμένες για να συνεχίσουν τη δική τους μέρα, καθώς και σε εκείνες που η νυχτερινή βάρδια σφράγισε πρόωρα την ιστορία τους.

