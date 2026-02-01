Στους 41 οι νεκροί στο Κραν Μοντανά: Υπέκυψε 18χρονος τραυματίας

Ανέβηκε στους 41 ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά. Δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζεται η έρευνα για ευθύνες.

«Βαραίνει» ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, καθώς στους 41 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε σε μπαρ την νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Όπως ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές του καντονιού Βαλέ, ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε στα τραύματά του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γενικής εισαγγελέως, ο νεαρός κατέληξε στις 31 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, έναν μήνα ακριβώς μετά την τραγωδία. Με τον θάνατό του, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 40 νεκρούς και 116 τραυματίες. Παρά τη συμπλήρωση ενός μήνα από το συμβάν, δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση, εξακολουθούσαν τις τελευταίες ημέρες να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ελβετίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Βελγίου.

Τα θύματα, ηλικίας από 14 έως 39 ετών, ήταν κυρίως έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Μεταξύ των 41 νεκρών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί (ένας εκ των οποίων είχε και γαλλική υπηκοότητα) και 18 αλλοδαποί: οκτώ Γάλλοι - ανάμεσά τους μία γυναίκα με γαλλική, ισραηλινή και βρετανική υπηκοότητα, έξι Ιταλοί, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος.

Από τους 115 τραυματίες που καταγράφονται πλέον, οι 67 είναι Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, ενώ αρκετοί φέρουν βαριά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Η προκαταρκτική έρευνα αποδίδει την πυρκαγιά σε σπίθες από κεριά τύπου «συντριβάνι», οι οποίες φέρεται να έπεσαν σε αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπόγειου χώρου, προκαλώντας ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Οι αρχές διερευνούν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας και πυρασφάλειας, καθώς και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και ερευνάται για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια, καθώς και για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας εξετάζεται και ο ρόλος δύο αξιωματούχων ασφαλείας της κοινότητας του Κραν Μοντανά, μετά την παραδοχή ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι πυρασφάλειας στο κατάστημα από το 2019, παρότι αυτοί προβλέπονταν σε ετήσια βάση.

