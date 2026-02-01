Αρχεία Έπσταϊν: Ο Τραμπ σπάει τη σιωπή του καθώς πιέζουν τα πράγματα για τον πρίγκιπα Άντριου

Την ώρα που ο σερ Κιρ Στάρμερ αυξάνει την πίεση προς τον πρίγκιπα Άντριου μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων Έπσταιν, ο Τράμπ δηλώνει ότι τα αρχεία τον «αθωώνουν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μετά την τελευταία δημοσιοποίηση των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν υποστηρίζοντας ότι τον «αθωώνουν».

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βάσει νόμου που αποσκοπεί στην αποκάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών ερευνών για τον Έπσταϊν, τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο παιδόφιλο.

