Η Πάολα τίμησε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται

Η Πάολα απέτισε φόρο τιμής στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν άδικα, με μια συγκινητική στιγμή επί σκηνής πριν την έναρξη του προγράμματός της.

Βαρύ είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ και την οικογένειά του μετά την απώλεια επτά νεαρών φιλάθλων, που έχασαν τη ζωή τους ακολουθώντας την ομάδα που αγαπούσαν. Η τραγική είδηση προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στον σύλλογο και τους οπαδούς του, αλλά και ευρύτερα στον αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Τη δική της στιγμή τιμής αφιέρωσε η Πάολα, η οποία δεν έχει κρύψει ποτέ τα αισθήματά της για τον ΠΑΟΚ. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος, στην οθόνη της σκηνής προβλήθηκαν τα πρόσωπα και τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων.

Η τραγουδίστρια, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, αρκέστηκε να πει «Καλό παράδεισο», σε μια λιτή αλλά βαθιά ανθρώπινη κίνηση που χειροκροτήθηκε από το κοινό.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

