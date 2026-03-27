Χαμός στο NBA: Ελληνικό γλέντι με Αναστασία και φόντο τον Αντετοκούνμπο

Ένα ελληνικό γλέντι με Αναστασία και φόντο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα των Portland Trail Blazers με τους Milwaukee Bucks.

Στο προχθεσινό παιχνίδι των Portland Trail Blazers απέναντι στους Milwaukee Bucks στο Moda Center, οι φίλαθλοι έγιναν μάρτυρες μιας ξεχωριστής στιγμής με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ακούστηκε το τραγούδι «Για την Ελλάδα» της Αναστασίας, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα που «έντυσε» το παιχνίδι με ελληνικό χρώμα. Την ίδια στιγμή, χορευτές με παραδοσιακές ελληνικές στολές μετέφεραν την παράδοση της Ελλάδας στο παρκέ.

