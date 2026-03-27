Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο: «Βρήκα στρινγκάκι και προφυλακτικό στο παντελόνι του» (vid)

Τέλος καλό, όλα καλά, καθώς το άλλοθι του Γιώργου Παπαδόπουλου βρέθηκε σε ένα στόρι στο Instagram.

Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, βρέθηκαν καλεσμένοι το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Φάνης Λαμπρόπουλος, όπου μοιράστηκαν ένα περιστατικό βγαλμένο από σενάριο ελληνικής σειράς και το οποίο παραλίγο να βάλει μπουρλότο στη σχέση τους.

Η Γαλάτεια περιέγραψε με απόλυτη γλαφυρότητα την ημέρα εκείνη που ο σύντροφός της επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη όπου τραγουδούσε και η ίδια ανακάλυψε πως μέσα στην τσέπη του βρισκόταν ένα εσώρουχο και ένα προφυλακτικό.

Το σκηνικό που «άναψε» φωτιές

Όπως περιέγραψε η Γαλάτεια Βασιλειάδη το περιστατικό συνέβη όταν ήταν νεογέννητο το δεύτερο παιδί τους και ο Γιώργος Παπαδόπουλος είχε επιστρέψει από εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη.

«Όταν έρχεται μου αφήνει όλα τα άπλυτα. Πάω να τα βάλω στο πλυντήριο και βλέπω ένα στρινγκάκι στην τσέπη του. Τα μάτια μου γύριζαν ψάχνω και την άλλη τσέπη και βρήκα προφυλακτικό. Είπα θα κάνω φόνο. Είχα στο ένα χέρι μου το παιδί και στο άλλο το στρινγκάκι και το προφυλακτικό. Κλώτσησα την πόρτα ενώ κοιμόταν, μου λέει "τι έγινε;" και του τα πέταξα στο πρόσωπό του» είπε αρχικά η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

«Τότε της είπα μπες στα stories μου. Ήμουν σε ένα μπάτσελορ, μου τα έβαζαν στην τσέπη, με τάιζαν τουρτίτσα. Γύρισα με την πρώτη πρωινή πτήση, δεν υπήρχε χρόνος» συνέχισε ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Φάνη Λαμπρόπουλου να του δίνει συγχαρητήρια που έπεισε τη σύντροφό του.

Το ζευγάρι θυμήθηκε και άλλο ένα περιστατικό όταν η Γαλάτεια Βασιλειάδη έκανε λάθος για το ξενοδοχείο που είχαν κλείσει.

«Ξυπνάω ένα πρωί και μου λέει η Γαλάτεια θα πάμε στην Εύβοια, το έχω πληρώσει ήδη από την κάρτα σου. Φορτώνω το αμάξι με όλο το σπίτι, οδήγησα 2,5-3 ώρες, έχουμε τσακωθεί ήδη 7 φορές στον δρόμο, κατεβάζω όλα τα πράγματα, φτάνουμε στη ρεσεψιόν. Λέει μια κράτηση στο όνομα Βασιλειάδη αλλά πουθενά η κράτηση. Τη ρώτησα "ρε Γαλάτεια μήπως έκανες αλλού;"» ξεκίνησε την περιγραφή ο τραγουδιστής.

«Σκάει τότε τηλεφώνημα από άλλο σταθερό από την Αθήνα και μου είπαν "έχετε μια κράτηση θα έρθετε;". Κατάλαβα ότι είχα κάνει βλακεία» είπε από την πλευρά της η Γαλάτεια Βασιλειάδη με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να περιγράφει ότι τελικά και πλήρωσαν τη λάθος κράτηση και έμειναν στο ξενοδοχείο που πήγαν κατά λάθος.

