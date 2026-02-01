Οι επιστήμονες ανησυχούν για τη συμπεριφορά των ωκεανών: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη "έκπληξη" είναι η σωστή» (vid)

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι ανωμαλίες στα ωκεάνια ρεύματα στην Ιαπωνία ανησυχούν τους επιστήμονες, με το ρεύμα Kuroshio να αλλάζει πορεία και να επηρεάζει οικοσυστήματα και αλιεία.

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας κι η ασυνήθιστη συμπεριφορά των ωκεάνιων ρευμάτων προκαλούν έντονο προβληματισμό στους επιστήμονες που μελετούν τις ιαπωνικές ακτές. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις θαλάσσιες δυναμικές που θεωρούνταν σταθερές για δεκαετίες, με άμεσες συνέπειες σε οικοσυστήματα, υποδομές και διατροφικές παραδόσεις.

Στο επίκεντρο, αυτή τη φορά, βρίσκεται το ρεύμα Kuroshio, ένα από τα σημαντικότερα του Ειρηνικού Ωκεανού. Η μετατόπισή του ανεβάζει τη στάθμη της θάλασσας σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Ιαπωνίας και αλλάζει τη θερμοκρασία των υδάτων, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ στα παράκτια νερά

Ο Σουσάκου Σουγκιμότο, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τοχόκου στο Σεντάι, δήλωσε ότι τα δεδομένα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Το βορειότερο άκρο του ρεύματος Kuroshio μετακινήθηκε έως και 480 χιλιόμετρα πιο κοντά προς τον πόλο, φέρνοντας πρωτοφανώς θερμά νερά στην περιοχή.

Ο ίδιος ηγήθηκε μελέτης που εξέτασε τις θερμοκρασίες των θαλάσσιων υδάτων ανοιχτά της ακτής. Όπως ανέφερε, η άνοδος κατά 6 βαθμούς Κελσίου μπροστά από την ακτή Σανρίκου και η διατήρηση αυτών των υψηλών θερμοκρασιών για δύο συνεχόμενα χρόνια συνιστούν φαινόμενο χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Πιέσεις στην αλιεία και στις παράκτιες κοινότητες

Οι αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στον αλιευτικό κλάδο. Ψαράδες από διάφορες περιοχές αναφέρουν ότι παραδοσιακά άφθονα είδη μετακινούνται προς ψυχρότερα ή βαθύτερα νερά, ενώ εμφανίζονται νέα, λιγότερο συνηθισμένα είδη.

Η ανατροπή αυτή έχει οδηγήσει σε αισθητή μείωση αλιευμάτων που είναι κρίσιμα για την τοπική οικονομία, απειλώντας τη βιωσιμότητα παράκτιων κοινοτήτων. Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι διαταράσσονται οι αναπαραγωγικοί κύκλοι των ψαριών, η τροφική αλυσίδα και η ισορροπία μεταξύ ειδών, καθιστώντας δύσκολες τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια.

Επιπτώσεις και στη γαστρονομική παράδοση της Ιαπωνίας

Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν επηρεάζει μόνο είδη ψαριών όπως ο σολομός του Ειρηνικού και ο σαουρί, αλλά και βασικά στοιχεία της ιαπωνικής γαστρονομίας, όπως τα φύκια kombu.

Το kombu συλλέγεται κυρίως στο νησί Χοκάιντο και αποτελεί βασικό συστατικό για το dashi, τον θεμελιώδη ζωμό της ιαπωνικής κουζίνας. Τα αποθέματα μειώνονται δραστικά, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες πολιτισμικές και διατροφικές συνέπειες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ