Υποχρεώθηκε να ζητά συγγνώμη από τον άπιστο σύζυγό της και έγινε διάσημη σε όλη την Κίνα (vid)

Κινέζα μετατρέπει σε διαδικτυακό σόου την ταπείνωση που της επέβαλε δικαστήριο, αφού υποχρεώθηκε να ζητά δημόσια συγγνώμη από τον άπιστο σύζυγό της και την ερωμένη του, κερδίζοντας εκατομμύρια θεατές.

Όταν η Κινέζα Νιου Να ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της τη απατούσε επί πέντε χρόνια με συνάδελφό του στη δουλειά, αποφάσισε να πάρει εκδίκηση με τον δικό της τρόπο. Ανέβασε στα social media στοιχεία που αποδείκνυαν τη σχέση τους, μαζί με τα ονόματα και προσωπικές πληροφορίες των δύο εμπλεκομένων.

Η κίνησή της ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης, όμως σύντομα είχε σοβαρές νομικές συνέπειες.

Η μήνυση και η διαφορετική απόφαση του δικαστηρίου: Πως μία... συγγνώμη έγινε δημόσια καταγγελία

Ο σύζυγος της Νιου και η ερωμένη του, η οποία ήταν επίσης παντρεμένη, κατέθεσαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και... δικαιώθηκαν. Το δικαστήριο διέταξε τη γυναίκα που είχε απατηθεί να ζητά δημόσια συγγνώμη από το ζευγάρι επί 15 συνεχόμενες ημέρες. Ωστόσο, εκείνη κατάφερε να μετατρέψει τη δικαστική της ήττα σε προσωπική νίκη.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Νιου όφειλε να αναρτά καθημερινά δήλωση συγγνώμης στους λογαριασμούς της στο Baidu Tieba και στο Douyin, διατηρώντας τις αναρτήσεις για τουλάχιστον 15 ημέρες χωρίς διαγραφή.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, η Νιου πράγματι ζητά συγγνώμη από τον σύζυγό της και την ερωμένη του, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύει την «απολογία» με αποκαλύψεις.

Εκεί, περιλαμβάνονται αποδείξεις για αγορές πολυτελών αγαθών που έκανε ο σύζυγός της για τρίτο πρόσωπο, στοιχεία που δείχνουν ότι δεν συνέβαλε στα δίδακτρα της κόρης τους ούτε στη δόση του στεγαστικού δανείου, αλλά και καταγγελίες ότι δεν πήγαινε να πάρει το παιδί από το σχολείο στη Λουογιάνγκ.

Η ίδια κάνει επίσης αναφορές σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και επαναλαμβάνει διαρκώς την απιστία του συζύγου της.

Η απόλυτη αποθέωση από το κοινό: «Αυτό δεν είναι συγγνώμη, δημόσια εκτέλεση είναι»

Τα βίντεο της «δημόσιας συγγνώμης» έγιναν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και πάνω από μισό εκατομμύριο likes το καθένα. Χρήστες από όλη την Κίνα παρακολουθούν καθημερινά την υπόθεση, περιμένοντας με αγωνία το επόμενο βίντεο. Μερικοί μάλιστα τη συμβουλεύουν πώς να συνεχίσει τις αποκαλύψεις χωρίς να παραβιάσει τη δικαστική απόφαση.

«Αυτό δεν είναι συγγνώμη, είναι δημόσια εκτέλεση. Και μάλιστα συνοδεύεται από αποδείξεις ότι ο άπιστος σύζυγος ξόδευε χρήματα για την ερωμένη του», σχολίασε ένας χρήστης. «Θα παρακολουθώ κάθε μέρα το βίντεο συγγνώμης της κυρίας Νιου», έγραψε κάποιος άλλος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η τεράστια δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην εταιρεία όπου εργάζονταν ο πρώην σύζυγος της Νιου και η ερωμένη του, με αποτέλεσμα και οι δύο να τεθούν σε αναστολή.

