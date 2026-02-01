Ίμια, 30 χρόνια μετά: Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια, Τουρκία

Ο δικός μου σχηματισμός θα χτυπούσε στη Σμύρνη, αποκαλύπτει 30 χρόνια μετά ο αντιπτέραρχος και τότε σμηναγός της 337 Μοίρας Δημήτριος Τζουμερκιώτης.

Ξημερώματα 31ης Ιανουρίου 1996. Στην περιοχή των Ιμίων, η ένταση έχει χτυπήσει κόκκινο. Ελληνικές και τουρκικές ναυτικές δυνάμεις έχουν κατακλύσει την περιοχή, ενώ κομάντος των δύο χωρών καταλαμβάνουν από μία βραχονησίδα.

Ελικόπτερο Agusta Bell του Πολεμικού Ναυτικού απονηώνεται από τη φρεγάτα «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ», εν μέσω έντονης κακοκαιρίας, με αποστολή αναγνώρισης για την ύπαρξη Τούρκων στρατιωτών επάνω στη δυτική βραχονησίδες.

