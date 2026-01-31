Ζευγάρι γέννησε παιδί που δεν είναι δικό του: Το λάθος με την εξωσωματική

Ένα ζευγάρι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη όταν ανακάλυψε ότι το παιδί που απέκτησε μέσω εξωσωματικής δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια μαζί του.

Υπάρχουν στιγμές που η χαρά μετατρέπεται σε ερώτημα. Και το ερώτημα σε φόβο. Για ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα, η στιγμή αυτή ήρθε λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, όταν άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πήγαινε όπως θα έπρεπε.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν απευθυνθεί πριν από περίπου 5 χρόνια σε κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Λόνγκγουντ της Φλόριντα, ελπίζοντας να αποκτήσουν παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η διαδικασία κύλησε τυπικά. Τα έμβρυα δημιουργήθηκαν, καταψύχθηκαν και, τον Απρίλιο, ένα από αυτά εμφυτεύτηκε. Εννέα μήνες αργότερα, ήρθε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Λίγο καιρό μετά, όμως, το ζευγάρι άρχισε να υποψιάζεται ότι είχε γίνει λάθος.

Όταν η χαρά άρχισε να μετριάζεται

Και οι δύο γονείς είναι λευκοί. Το παιδί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μήνυση, είχε χαρακτηριστικά που δεν αντιστοιχούσαν φυλετικά σε κανέναν από τους δύο. Ο γενετικός έλεγχος επιβεβαίωσε τον χειρότερο φόβο τους: το παιδί δεν έχει καμία βιολογική συγγένεια με τη μητέρα ή τον πατέρα.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με την κλινική, χωρίς να λάβει σαφείς απαντήσεις. Έτσι, στις 22 Ιανουαρίου κατέθεσε αγωγή, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και λογοδοσία για το πώς έγινε ένα τόσο σοβαρό λάθος.

Ο φόβος για ένα δεύτερο παιδί

Ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία της αγωγής είναι ο φόβος ότι ένα από τα δικά τους γονιμοποιημένα έμβρυα μπορεί να εμφυτεύτηκε κατά λάθος σε άλλη γυναίκα. Για τον λόγο αυτό ζητούν από την κλινική να ενημερώσει όλους τους ασθενείς που είχαν αποθηκευμένα έμβρυα την ίδια περίοδο, αλλά και να καλύψει το κόστος γενετικών εξετάσεων για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από τις υπηρεσίες της τα τελευταία πέντε χρόνια.

Παράλληλα, ζητούν πλήρη ενημέρωση για την τύχη των υπόλοιπων εμβρύων τους.

Το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης δεν είναι νομικό. Είναι ανθρώπινο. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του ζευγαριού, οι γονείς έχουν δεθεί και αγαπούν το παιδί. Θα ήθελαν να το μεγαλώσουν χωρίς τον φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστούν οι βιολογικοί γονείς και να το διεκδικήσουν.

Ταυτόχρονα, δηλώνουν ότι αισθάνονται ηθική υποχρέωση να εντοπιστούν οι πραγματικοί γονείς του παιδιού, ώστε να γνωρίζουν την αλήθεια.

Η κλινική στο μικροσκόπιο

Η αγωγή στρέφεται κατά της κλινικής και του γιατρού που τη διευθύνει. Στο παρελθόν, επιθεωρήσεις είχαν εντοπίσει παραβάσεις ασφαλείας, ενώ είχε επιβληθεί και πρόστιμο για ελλείψεις σε εξοπλισμό και διαχείριση κινδύνου.

Το δικαστήριο έχει ζητήσει πλήρες σχέδιο διαχείρισης της υπόθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ