Έστησε χιονοδρομικό με τελεφερίκ στην αυλή του σπιτιού του: 40 μέτρα για να πραγματοποιήσει το όνειρό του (vid)

Ένας 32χρονος στην Αυστρία έστησε ιδιωτική πίστα σκι 40 μέτρων στον κήπο του, με αυτοσχέδιο αναβατήρα και οικογενειακή συμμετοχή.

Κάποιοι ονειρεύονται ένα εξοχικό στο βουνό. Άλλοι ένα σαλέ με τζάκι. Ο Μάνουελ Βένινγκερ, όμως, αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα και να φτιάξει… ολόκληρο χιονοδρομικό κέντρο στην αυλή του σπιτιού του.

Ο 32χρονος δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή Πούχμπεργκ αμ Σνέεμπεργκ, στη Κάτω Αυστρία, μετέτρεψε τον κήπο του σε πίστα σκι μήκους 40 μέτρων, αποκλειστικά για οικογενειακή χρήση. Η κατασκευή ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου και μέχρι τον Δεκέμβριο η πίστα ήταν έτοιμη να δεχτεί τους πρώτους… σκιέρ του σπιτιού.

Και δεν έμεινε εκεί.

Όταν το χόμπι γίνεται κατασκευή

Στην ιδιωτική πίστα περιλαμβάνεται και αναβατήρας. Όχι αγορασμένος, αλλά φτιαγμένος στο χέρι. Ο Βένινγκερ είχε βρει μεταχειρισμένο τελεφερίκ προς πώληση, όμως χάθηκε την τελευταία στιγμή. Αντί να απογοητευτεί, αποφάσισε να το κατασκευάσει μόνος του.

Έστησε έναν ηλεκτροκίνητο αναβατήρα από το μηδέν, ενώ μαζί με την οικογένειά του κατασκεύασαν και μηχάνημα εκχιονισμού, χρησιμοποιώντας ως βάση ένα quad. Όλα έγιναν χειροποίητα, χωρίς εταιρείες, χωρίς εργολάβους, χωρίς χρονοδιαγράμματα.

Η πίστα παραμένει αυστηρά ιδιωτική και δεν είναι ανοιχτή στο κοινό. Όπως εξηγεί ο ίδιος, πρόκειται για ένα προσωπικό εγχείρημα, φτιαγμένο για χαρά και όχι για τουρισμό.

Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ημερομηνία λήξης

Η λειτουργία της πίστας δεν έχει προκαθορισμένο τέλος. Όσο υπάρχει χιόνι, θα λειτουργεί. Αυτή την περίοδο, το ύψος του χιονιού κυμαίνεται από 30 έως 50 εκατοστά, αρκετό για μικρές αλλά κανονικές καταβάσεις.

Στις 24 Ιανουαρίου, ο Βένινγκερ αποφάσισε να το γιορτάσει. Οργάνωσε ένα μικρό event, όπου φίλοι, συγγενείς και γείτονες θα κατασκευάσουν αυτοσχέδια σκι από ξύλινες δούγιες βαρελιών και θα κατέβουν την πίστα μέσα από ειδική διαδρομή.

Μια μικρή γιορτή, χωρίς εισιτήρια και χωρίς χορηγούς.

Το βουνό δίπλα, το όνειρο στην αυλή

Το πιο παράδοξο είναι ότι λίγα μέτρα πιο πέρα λειτουργεί κανονική χιονοδρομική μονάδα, με λιγότερο χιόνι στο χωριό απ’ ό,τι στην αυλή του Βένινγκερ. Εκεί όπου για άλλους το χιόνι είναι πρόβλημα, για εκείνον έγινε αφορμή.

Δεν πρόκειται για καινοτομία, ούτε για πρόταση ανάπτυξης. Είναι απλώς μια υπενθύμιση ότι μερικά όνειρα δεν χρειάζονται άδεια. Χρειάζονται μόνο φαντασία, υπομονή και λίγο χιόνι.

