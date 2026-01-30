Πόσα χρήματα παραπάνω είδες σήμερα στο λογαριασμό σου; Τι θα γίνει στη μισθοδοσία Φεβρουαρίου

Η μισθοδοσία Ιανουαρίου έφερε τις πρώτες καθαρές αυξήσεις σε εκατομμύρια εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με τις φοροελαφρύνσεις να αποτυπώνονται άμεσα στα καθαρά ποσά.

Η σημερινή ημέρα είναι διαφορετική για εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά, οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα που είχαν ανακοινωθεί το φθινόπωρο, πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη και φάνηκαν καθαρά στη μισθοδοσία Ιανουαρίου. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έδειξαν αυξημένα καθαρά ποσά, αποτέλεσμα της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και των πρόσθετων ελαφρύνσεων για νέους και οικογένειες με παιδιά.

Η οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ, σε συνδυασμό με τις ειδικές ρυθμίσεις ανά ηλικία και αριθμό τέκνων, δημιούργησε ένα νέο τοπίο στη μισθοδοσία. Για αρκετούς, η αύξηση ήταν μικρή. Για άλλους, ιδιαίτερα νέους εργαζόμενους και γονείς, η διαφορά ήταν άμεσα αισθητή.

Ποιοι είδαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι πιο κερδισμένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 25 ετών, καθώς για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται πλήρως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με καθαρό μισθό 980 ευρώ, η οποία είδε τον μισθό της να αυξάνεται κατά 91 ευρώ τον μήνα, φτάνοντας τα 1.071 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το όφελος αγγίζει τα 1.283 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ενάμιση μισθό.

Σημαντικά κερδισμένοι είναι και οι εργαζόμενοι ηλικίας 26 έως 30 ετών. Ένας 28χρονος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ είδε αύξηση 100 ευρώ τον μήνα, καθώς πλέον φορολογείται με συντελεστή 9 τοις εκατό αντί για 22 τοις εκατό. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.400 ευρώ.

Ισχυρό αποτύπωμα έχουν οι αλλαγές και στις οικογένειες με παιδιά. Ζευγάρι μισθωτών με τρία παιδιά, με καθαρούς μισθούς 1.540 και 1.290 ευρώ αντίστοιχα, είδε συνολική μηνιαία αύξηση 214 ευρώ. Σε ετήσια βάση, το όφελος φτάνει περίπου τα 3.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από έναν μισθό.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις για τους πολύτεκνους. Εργαζόμενος με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ είδε αύξηση 293 ευρώ τον μήνα, καθώς για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται. Το ετήσιο όφελος αγγίζει τα 4.100 ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με δύο μισθούς.

Σταθερό όφελος και για χαμηλότερα εισοδήματα

Αυξήσεις, έστω και μικρότερες, είδαν και εργαζόμενοι χωρίς παιδιά ή με χαμηλότερους μισθούς. Μισθωτή χωρίς τέκνα με καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 200 ευρώ, ενώ για ζευγάρια το ποσό αυτό διπλασιάζεται. Αντίστοιχα, γονείς με ένα ή δύο παιδιά βλέπουν σταθερή μηνιαία ενίσχυση, που σε βάθος έτους μεταφράζεται σε έναν επιπλέον μισθό.

Θα υπάρξει νέα αύξηση τον Φεβρουάριο

Το εύλογο ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση είναι η μοναδική. Η απάντηση είναι ότι, για τη μεγάλη πλειονότητα των μισθωτών, οι φοροελαφρύνσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί πλήρως από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου. Ωστόσο, σε αρκετές επιχειρήσεις αναμένεται μικρή προσαρμογή και εξομάλυνση στη μισθοδοσία Φεβρουαρίου, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι κρατήσεις υπολογίστηκαν μεταβατικά ή με παλαιότερα δεδομένα.

Δεν πρόκειται για νέο κύμα αυξήσεων, αλλά για τεχνική ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου φορολογικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είδαν ήδη διαφορά σήμερα, δύσκολα θα δουν νέα θεαματική άνοδο τον επόμενο μήνα. Εκείνοι όμως που είδαν μικρότερη αύξηση ή καθυστέρηση, ενδέχεται να διαπιστώσουν μια συμπληρωματική ενίσχυση στη μισθοδοσία Φεβρουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το βέβαιο είναι ότι η φετινή χρονιά ξεκινά με αυξημένα καθαρά εισοδήματα για εκατομμύρια εργαζόμενους, με το όφελος να είναι μόνιμο και να αποτυπώνεται σε κάθε επόμενη μισθοδοσία.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες αυξήσεις είχαν ήδη φανεί και στους συνταξιούχους, οι οποίοι είδαν το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα με την προκαταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο.

