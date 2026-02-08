AQ: Ο νέος «απαραίτητος» δείκτης που εντοπίζεται στους επιτυχημένους ανθρώπους

Το AQ μετρά την ικανότητα προσαρμογής σε κρίσεις και αλλαγές και θεωρείται πλέον μη διαπραγματεύσιμο skill για όσους θέλουν να έχουν μια επιτυχημένη ζωή.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο δείκτης νοημοσύνης IQ θεωρούνταν το βασικό μέτρο ευφυΐας. Αργότερα, ο EQ (συναισθηματική νοημοσύνη) ήρθε για να διερευνύσει την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων.

Σήμερα, όμως, σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς, από τεχνολογικές ανατροπές και οικονομικές κρίσεις μέχρι εργασιακή αβεβαιότητα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μια νέα δεξιότητα: το AQ (Agility Quotient – Δείκτης Προσαρμοστικότητας).

