Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ο πρόεδρος αστυνομικών ζητά ελαστικά βλήματα - «Θα μας σκοτώσετε»

Επεισόδιο στο ΑΠΘ με τραυματισμούς, αίτημα των ΜΑΤ για νέο εξοπλισμό και αντιδράσεις για χρήση χημικών σε κλειστό χώρο.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου κατά τη διάρκεια φοιτητικού πάρτι σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικές δυνάμεις. Το επεισόδιο οδήγησε στη μεταφορά στο νοσοκομείο ενός αστυνομικού των ΜΑΤ, αλλά και μίας φοιτήτριας που παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με το rosa.gr.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του voria.gr, έγινε χρήση χημικών εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

