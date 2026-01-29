Το Ντουμπάι κατασκευάζει το πρώτο χωριό στον κόσμο εξ ολοκλήρου με ρομπότ

Μια φιλόδοξη πρωτοβουλία του Ντουμπάι φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στον κατασκευαστικό τομέα, με τη δημιουργία οικισμού που θα κατασκευαστεί αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Ακόμη ένα φιλόδοξο βήμα προς το μέλλον των κατασκευών επιχειρεί το Ντουμπάι, παρουσιάζοντας σχέδιο για τη δημιουργία του πρώτου οικιστικού χωριού παγκοσμίως που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση ρομποτικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να αποδείξει ότι η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε έργα στέγασης, μετατρέποντας την αυτοματοποίηση από πειραματική πρακτική σε βασικό πυλώνα της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Interesting Engineering, στο έργο θα συμμετάσχουν περισσότερες από 25 εταιρείες τεχνολογίας και ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Η διεθνής κοινοπραξία τελεί υπό τον συντονισμό της πόλης του Ντουμπάι, με τη συμμετοχή των Zacua Ventures και Würth Group.

Το όραμα του Ντουμπάι

Ο βασικός στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση όλων των σταδίων της κατασκευαστικής διαδικασίας -από την παραγωγή δομικών στοιχείων έως την τελική συναρμολόγηση- δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ενοποιημένο, βιώσιμο και κλιμακούμενο μοντέλο για την κατασκευή κατοικιών. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο των εγκαινίων του Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας Κατασκευών O4 ConTech Valley, στην Expo City Dubai.

«Η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών στον κατασκευαστικό τομέα αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος του Ντουμπάι για έναν πιο αποδοτικό, βιώσιμο και ανθεκτικό κλάδο», δήλωσε ο Marwan Ahmed bin Ghalita.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις στις τεχνολογίες κατασκευών ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. δολάρια έως το 2033, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που αγγίζει το 18%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του συγκεκριμένου τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου, το Ντουμπάι σε συνεργασία με τη Sobha Realty παρουσίασε και τη στρατηγική «70-70», έναν οδικό χάρτη που προβλέπει τη μεταφορά του 70% των κατασκευαστικών εργασιών σε εξωτερικές μονάδες παραγωγής και την επίτευξη ποσοστού αυτοματοποίησης 70% έως το 2030.

Το εγχείρημα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για το μέλλον της παγκόσμιας κατασκευαστικής βιομηχανίας, θέτοντας νέα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται οι πόλεις του αύριο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ